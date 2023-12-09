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        Haberler Gündem Güvenlik Ayvalık açıklarında 91 düzensiz göçmen yakalandı, 38'i kurtarıldı

        Ayvalık açıklarında 91 düzensiz göçmen yakalandı, 38'i kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 91 düzensiz göçmen yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 03:35 Güncelleme: 09.12.2023 - 03:35
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        Ayvalık açıklarında 91 düzensiz göçmen yakalandı, 38'i kurtarıldı
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        Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 91 düzensiz göçmen yakalandı, 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botlar bulunduğu tespit edildi.

        "KB-115" ve "KB-40" sahil güvenlik botlarıyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 91 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

        AA'nın haberine göre; ekipler, diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı.

        Bunun üzerine Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye yönlendirilen ekipler, bottaki 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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