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        Haberler Gündem Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken motor arızası nedeniyle sürüklenen botlardaki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 23:55 Güncelleme: 18.01.2024 - 23:55
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        Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendikleri ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 göçmeni kurtardı.

        Yine Ayvalık açıklarındaki bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içindeki düzensiz göçmenlerin kendi imkanlarıyla Güneş Adası'na çıktıkları bilgisi alındı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, "KB-115" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" ile adaya ulaşarak 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 79 göçmen, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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