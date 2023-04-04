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Balıkesir Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarılarak Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

Giriş: 04.04.2023 - 03:48 | Güncelleme: ABONE OL
Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik "TCSG-907" botu gönderildi.

AA'nın haberine göre ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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