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        Haberler Gündem Ayvalık açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Ayvalık açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yakalanan 43 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 18:19 Güncelleme: 27.12.2023 - 18:19
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        Ayvalık açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
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        "TCSG-907" ve "KB-11" botlarıyla devriyeye çıkan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru hareket halindeki lastik botu tespit etti.

        Durdurulan botta yakalanan, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen, Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirildi.

        Bu kişilere yiyecek, giyim eşyası, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu.

        Haklarında yasal işlem başlatılan yabancı uyrukluların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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