Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne bağlı Geri Gönderme Merkezi´ne gönderildi.