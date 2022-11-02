Ayvalık açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA'nın haberine göre, Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 34 kişi, Sahil Güvenlik "TCSG-28" botu tarafından Cunda Adası'na getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.