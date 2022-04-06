Yunanistan'ın geri ittiği kaçak göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında bir teknede göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen fiber teknedeki 30 kaçak göçmen, kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.