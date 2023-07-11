Ayvalık açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.
Sahil Güvenlik Botu "KB-4305" tarafından durdurulan botta yakalanan 27 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.