Ayvalık açıklarında 149 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 149 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş: 01.10.2023 - 00:22 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:22
Ayvalık açıklarında lastik botlarda ve can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 149 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botları "TCSG-905" ve "KB-4510" tarafından kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.