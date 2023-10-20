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        Haberler Gündem Ayvalık açıklarında 126 düzensiz göçmen yakalandı, 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Ayvalık açıklarında 126 düzensiz göçmen yakalandı, 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı, 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 00:17 Güncelleme: 20.10.2023 - 00:17
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        Ayvalık açıklarında 126 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot bulunduğunu tespit etti.

        "TCSG-905" sahil güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 126 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

        Ekipler, diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı.

        Bunun üzerine Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye yönlendirilen ekipler, bottaki 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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