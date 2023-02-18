Ayvalık açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.