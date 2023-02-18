Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik Ayvalık açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir Ayvalık açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

Giriş: 18.02.2023 - 01:22 | Güncelleme: ABONE OL
Ayvalık açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"102 ülke yardım talebinde bulundu"
Oksijen yüklü tanker direğe çarptı: 1 ağır yaralı
Oksijen yüklü tanker direğe çarptı: 1 ağır yaralı
ABD Başkanı Biden, Polonya'da önemli bir konuşma yapacak
ABD Başkanı Biden, Polonya'da önemli bir konuşma yapacak
Ressam Turan Erol hayatını kaybetti
Ressam Turan Erol hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.