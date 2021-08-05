Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali başlıyor

Piyanist ve müzikbilimci Prof. Dr. Filiz Ali öncülüğünde, bugüne dek yüzlerce genç müzisyene destek olan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi; düzenlediği Ayvalık Müzik Festivali ile klasik müzik severleri bu yıl da farklı gruplarla buluşturuyor. 10-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Sabancı Vakfı’nın ana destekçiliğinde, Ayvalık Belediyesi’nin önemli katkıları ile gerçekleşen festival; Zeynep Ceritoğlu, Boyner Grup, Ergun Melin, Allianz Türkiye ve Pınar sponsorluğunda altı farklı konsere ev sahipliği yapıyor. Sabancı Üniversitesi ve Rahmi M. Koç Müzesi ise, mekân sponsorlukları ile etkinliğe destek olacak.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası

Festival, 10 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) Ayvalık Amfi Tiyatro’da vereceği konserle açılıyor. 2007 yılında, türünün ülkedeki ilk örneği olarak Cem Mansur tarafından kurulan ve 16-22 yaşları arasındaki müzisyenlerden oluşan TUGFO her yaz, alanlarındaki en iyi eğitmenlerin yönetiminde üç haftalık bir hazırlık dönemi sonrasında Türkiye’de ve yurtdışında bir dizi konser veriyor. TUGFO, Şef Cem Mansur yönetiminde vereceği Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali açılış konserinde G. Rossini’nin, M. Ravel’in ve F. Mendelssohn’un yapıtlarını yorumlayacak.

Anadolu Nefesli Beşlisi

Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali’nin ikinci konuğu olan Anadolu Nefesli Beşlisi, 13 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’de Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sahnesi’nde performanslarını sergileyecek. Hem nefesli beşli için bestelenmiş klasik yapıtları yorumlayan hem de Türk bestecilerin eserlerini özgün bir tarzda düzenleyip seslendiren Anadolu Nefesli Beşlisi, Anadolu geleneksel müzik kültürü içindeki ezgileri modern batı enstrümanlarıyla buluşturuyor. Cem Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua), Kıvanç Fındıklı (klarnet), Ozan Evruk (fagot) ve Hüseyin Uçar’dan (korno) oluşan topluluk, festival kapsamında vereceği konserde J. Francaix, F. Danzi, G. Ligeti, F. Farkas, P. Koncovic, I. Iwanow ve Ferit Tüzün’ün eserlerini yorumlayacak.

Flapper Swing Jazz Band

Festivalin üçüncü konuğu ise ödüllü vokal grubu A Capella Boğaziçi olacak. 2002’de Boğaziçi Üniversitesi’nde, içlerinde halen grubun üyesi olan Ali Göktürk ve Recep Gül’ün de bulunduğu 5 yetenekli solist tarafından kurulan A Capella Boğaziçi, İstanbul Müzik Festivali Genç Caz Yarışması’nda seçilmesiyle profesyonel müzik hayatına başladı.Canan Özgür (soprano), Cansın Hazan Bayrak (alto), Recep Gül (tenor, müzik direktörü/şef), Fehmi Cesur Özdemir (bariton, vokal perküsyon) Ali Göktürk’ten (bas) oluşan A Capella Boğaziçi; eşsiz performansıyla 14 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.00’da Cunda Taksiyarhis Kilisesi Rahmi M. Koç Müzesi Bahçesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Grup, iki eseri ilk kez yorumlayacağı konserde Makedonya, Yunanistan, Karadeniz, Anadolu, Rumeli, Ege, Batı Asya halk şarkılarının yanı sıra 12. yüzyıl Endülüs Nihavend Muvaşşahı ve 19. yüzyıl Klasik Türk Müziği örneklerini de seslendirecek.

Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali 2021 Programı

10 Ağustos Salı

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) Konseri

Yer: Ayvalık Amfi Tiyatro

Saat: 21.00

13 Ağustos Cuma

Anadolu Nefesli Beşlisi Konseri

Yer: Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sahnesi

Saat: 21.00

14 Ağustos Cumartesi

A Capella Boğaziçi Konseri

Yer: Cunda Taksiyarhis Kilisesi Rahmi M. Koç Müzesi Bahçesi (Şeref Sokak)

Saat:19.00

17 Ağustos Salı

Cello Paradiso Konseri

Yer: Alibey Adası Kültür Merkezi

Saat: 20.30

18 Ağustos Çarşamba

Genç Yetenekler Konseri

Yer: AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi

Saat: 20.30

19 Ağustos Perşembe

Flapper Swing Jazz Band

Yer: Ayvalık Cumhuriyet Meydanı

Saat: 20.30