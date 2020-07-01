Ayvacık'ta 5 dönüm zeytinlik yandı - ÇANAKKALE

Ayvacık-Babakale yolu kıyısındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünce 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve Ayvacık Belediyesi tarafından yangın ilk müdahale aracı sevk edildi.Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen alevlerin, 5 dönüm zeytinlik alanda zarara yol açtığı öğrenildi.

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