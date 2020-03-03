Ayvacık açıklarında su alan bottaki 42 düzensiz göçmeni sahil güvenlik kurtardı

Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen, Behram köyü Kadırga Burnu mevkisinden lastik botla denize açıldı.

Bir süre sonra su almaya başlayan bottakiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarından yardım talebinde bulundu.

Hemen bölgeye ulaşan ekipler, kendi botlarına aldıkları yabancı uyrukluları Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirdi.

Düzensiz göçmenler daha sonra karakoldan ayrıldı.