Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen, lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklendiği için yardım talebinde bulundu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.