Süper Lig'in namağlup lideri Aytemiz Alanyaspor, başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. 8 maçtır kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, Antalya derbisinde de kazanan taraf oldu. Ligin 9'uncu haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, rakibine karşı deplasman galibiyeti hasretine de son verdi. Salih Uçan ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 2-0'lık net skoru yakalayan ve maç boyu rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan turuncu yeşilliler, 3 puanı alan taraf oldu.
LİG REKORU KIRDI
Ayrıca Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor karşısında 607 isabetli pas yaparak, hem bu sezon Süper Lig rekorunu kırdı, hem de kulüp tarihinin en yüksek sayısına ulaştı. Etkili ve baskılı bir oyun ortaya koyan Alanyaspor, yüzde 86,6'lık oranda ligin bu sezonki en başarılı pas yüzdesine sahip takımı.
ÇOK ATTI AZ YEDİ
Aytemiz Alanyaspor bu sezon ligin tek namağlup takımı ve maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürüyor. Akdeniz temsilcisi 9 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Süper Lig'in hem en çok gol atan takımı olurken, savunması ve başarılı kalecisi Marafona ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda.
SONLARA DOĞRU AÇILIYOR
Aytemiz Alanyaspor bu sezon çıktığı 8 maçta 7,1 isabetli şut oranıyla oynarken, bulduğu 18 golün 6'sını 75'inci dakikadan sonra atıp, 4 golü de ilk yarının 30'uncu dakikasından buldu. Turuncu yeşilli takım, kalan 8 golün 3'ünü 16 ile 30'uncu dakikalar arasında, 2 golü 46 ile 60, 2 golü 61 ile 75 arasında ve 1 golü de ilk 15 dakikada buldu. Bu istatistiğe göre Alanyaspor genellikle ilk ve ikinci yarıların son 15'er dakikasında rakip ceza alanında daha baskılı bir oyun ortaya koyuyor.
ALANYASPOR'DA HER MEVKİDEN GOLCÜ VAR
Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon oynanan ilk 8 maçta atılan 18 golün 6'sı forvet oyuncularından geldi. Turuncu yeşilli takımın en skorer oyuncusu ise şu anda gol krallığında da 6 golle 1'inci sırada yer alan başarılı sol kanat Davidson oldu. Onu 3 golle genç forvet Adam Bareiro, 2'şer golle bir diğer forvet Kouma Babacar ve yetenekli stoper Steven Caulker takip ediyor. Alanyaspor'un diğer gollerini ise bu sene takıma katılan sol bek Francois Moubandje, genç orta saha oyucusu Berkan Kutlu, başarılı bir grafik çizen Salih Uçan, takıma katıldığı günden beri oldukça katkı sağlayan Yunan orta saha Tasos Bakasetas ve Mustafa Pektemek kaydetti.
Alanyaspor'un yükselen grafiği ile bu sezon birçok futbol otoritesi tarafından şampiyonluk adaylarından da biri olması bekleniyor.
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