Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapmanın ardından, tam saha taktik ve yan top çalışmasıyla tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Öte yandan antrenman öncesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla teknik ekip ve futbolcular tarafından Türk bayrağı açıldı.