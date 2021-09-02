Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan´a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

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