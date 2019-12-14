14 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aytemiz Alanyaspor: 0 - Antalyaspor: 0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Salih Uçan (Dk. 76 Ceyhun Gülselam),Efecan Karaca (Dk. 70 Djalma Campos),Bakasetas (Dk. 58 Cisse),Fernandes, Bammou
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Dk. 70 Salih Dursun),Charles (Dk. 46 Chico),Amilton, Chahechouhe (Dk. 46 Leschuk)
Sarı kartlar: Dk. 2 Ferhat Kaplan, Dk. 16 Hakan Özmert, Dk. 36 Ufuk Akyol (Antalyaspor),Dk. 58 Baiano, Dk. 78 Ceyhun Gülselam, Dk. 90 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)
MAÇTAN POZİSYONLAR
7. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta top kafalardan sekerek Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeye çektiği şut defanstan geri döndü. Aynı oyuncunun bu kez içeriye ortaladığı meşin yuvarlak, rakip takım oyuncular tarafından kornere gönderildi.
18. dakikada sol kanattan Hakan Özmert'in serbest vuruştan içeriye gönderdiği topu uzak direkte kaleci Marafone yumrukla çıkardı. Ufuk Akyol önüne düşen topa gelişine çok set vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
32. dakikada Antalyaspor yarı sahası ortasında topu kapan Salih Uçan'ın uzaktan çektiği sert şutta kaleci Ferhat Kaplan uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
51. dakikada Doğukan Sinik'in pasında sağdan ceza sahasına giren Leschuk'un şutunda kaleci Marafona kontrol etti.
53. dakikada soldan gelişen atakta Fernandes, rakip ceza sahası içinde Salih Uçan'a pasını verdi. Bu futbolcunun topuk pasıyla tekrar topla buluşan Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak Celutska'ya çarparak üstten kornere çıktı.
65. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Caulker'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
88. dakikada Djalma Campos'un sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Fernandes Nazım Sangare'yi geçtiği sırada topa elle dokunduğu gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından hakem, Nazım Sangare'nin topa eliyle dokunmadığına karar vererek penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
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