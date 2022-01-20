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Aytaç Şaşmaz: Grubu kurtaran adamdım

Aytaç Şaşmaz, "Çocukken haylaz ama şeytan tüyü de olan bir çocukmuşsun. O günlerden bahsetmek ister misin?" sorusunu cevapladı. "Lise zamanlarında üç kişilik bir grubumuz vardı." diyen ünlü oyuncu, "Ben daha çok öğretmenlere karşı saygılı ama öğrencilere karşı biraz daha haylazlık yapanıydım ama yani öyle çok haylazlığım oldu denemez, grubu kurtaran adamdım demek daha doğru olur" ifadelerini kullandı

20.01.2022 - 15:46 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Kendisi gibi oyuncu olan Cemre Baysel ile aşk yaşayan Aytaç Şaşmaz (23), samimi itiraflarda bulundu. YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Şaşmaz, hakkında bilinmeyenleri de anlattı.

  • "GRUBU KURTARAN ADAMDIM"

    Aytaç Şaşmaz, "Çocukken haylaz ama şeytan tüyü de olan bir çocukmuşsun. O günlerden bahsetmek ister misin?" sorusuna yanıt verdi.

    Oyuncu, "Lise zamanlarında üç kişilik bir grubumuz vardı. Ben daha çok öğretmenlere karşı saygılı ama öğrencilere karşı biraz daha haylazlık yapanıydım ama yani öyle çok haylazlığım oldu denemez, grubu kurtaran adamdım demek daha doğru olur." dedi.

  • "RÜYALARIMA GİRMİŞTİ"

    Şaşmaz, "Hekimoğlu' dizisinden sonra arkadaşlarının sana semptomlarını anlattığı oldu mu?" sorusunu da cevapladı.

    Aytaç Şaşmaz, "Oldu. Hatta dizide oldukça teknik olan bazı tıbbi terimlerin rüyalarıma girdiği, sonrasında tekerlemeye dönüp, arkadaşlarıma ve aileme söylediğim de oldu." şeklinde konuştu.

  • "HEPSİNİ ARAŞTIRIYORDUM"

    Şaşmaz, sözlerine, "Oynarken bu bilgileri bilerek söylemem lazımdı ve bunların hepsini araştırıyordum. Zaten çekimlerden önce bir tane salonumuz vardı, orada iki saat hep beraber toplanıp, prova yapıyorduk." diye devam etti.

  • "AÇIKLAYICI OLMAK ZORUNDASIN"

    "Hatta evdeki tahtama bütün tıbbi terimleri yazıyordum; damara nasıl girilir, nasıl uygulanır falan diye araştırıyordum..." diyen Aytaç Şaşmaz, "Seyirciye bunları anlatıyorsun ve tüm kullandığın kısaltmalar konusunda oldukça açıklayıcı olmak zorundasın." sözleriyle, çalışma yöntemini de açıkladı.

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