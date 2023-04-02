"HİÇ UNUTAMAYACAĞIM BİR ANI OLDU"

Aytaç Şaşmaz, ayrıca tiyatro oyununun ilk gösteriminden elde edilen gelirin 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere bağışlandığını söyledi. 24 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: İlk oyunumuzun bütün gelirlerini depremzedelere bağışladık. Çok değerliydi benim için. İstanbul’da oynadığım ilk tiyatro oyunuydu. İlk oyunumda bu kadar değerli bir şeye vesile olmak benim için unutulmaz oldu. Benim için hiç unutamayacağım bir anı oldu. Yardım etmeye de devam ediyoruz. O alkış, emeğimizin karşılığının da güzel yerlere gitmesi çok güzel bir şeydir duyguydu.