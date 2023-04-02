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Aytaç Şaşmaz: Depremzedelere bağışlandı - Magazin haberleri

Aytaç Şaşmaz: Depremzedelere bağışlandı

Geçtiğimiz hafta başrolünü Hande Doğandemir ile paylaştığı 'Eksik' adlı tiyatro oyunu ile seyirci karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz, oyunun ilk gösteriminden elde edilen gelirin depremzedelere bağışlandığını açıkladı. Oyuncu, "İstanbul'da oynadığım ilk tiyatro oyunuydu. İlk oyunumda bu kadar değerli bir şeye vesile olmak benim için unutulmaz oldu. Yardım etmeye de devam ediyoruz" diye konuştu

Giriş: 02.04.2023 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Etiler'de objektiflere yansıyan Aytaç Şaşmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta başrolünü Hande Doğandemir ile paylaştığı 'Eksik' adlı tiyatro oyunu ile seyirci karşısına çıkan Şaşmaz, "Tiyatro serüvenim devam ediyor. Sezon bitimine yaklaştık. Yeni sezonda da devam edecek" ifadelerini kullandı.

  • "SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM"

    Aytaç Şaşmaz, daha sonra "Ekstra görüşmelerimiz, senaryo okumaları da devam ediyor. Gönlüme göre bir proje olursa kabul edeceğim. Çünkü setleri çok özledim. Tiyatro başka bir dünya ama kamera önü bambaşka bir dünya benim için" diye konuştu.

  • "HİÇ UNUTAMAYACAĞIM BİR ANI OLDU"

    Aytaç Şaşmaz, ayrıca tiyatro oyununun ilk gösteriminden elde edilen gelirin 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere bağışlandığını söyledi. 24 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: İlk oyunumuzun bütün gelirlerini depremzedelere bağışladık. Çok değerliydi benim için. İstanbul’da oynadığım ilk tiyatro oyunuydu. İlk oyunumda bu kadar değerli bir şeye vesile olmak benim için unutulmaz oldu. Benim için hiç unutamayacağım bir anı oldu. Yardım etmeye de devam ediyoruz. O alkış, emeğimizin karşılığının da güzel yerlere gitmesi çok güzel bir şeydir duyguydu.

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