Aytaç Kara: Kasımpaşa sahaya karakter koyuyor

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Süper Lig'in güçlü ekibi Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Aytaç Kara, Habertürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞMAKTAN KAÇMAM"

Bu sezon kaydettiği 11 golle ligin en golcü yerli futbolcusu olan tecrübeli orta saha, performansında takım arkadaşlarının büyük payı olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman çalışmaktan kaçmam. Çok iyi takımımız var, bunun faydalarını görüyorum." ifadelerini kullandı.

Aytaç Kara, takımın genel performansıyla ilgili ise, "Bazen eksikler olsa da fedakarlık yapıyoruz. Kasımpaşa sahaya karakter koyuyor." diye konuştu.

31 yaşındaki milli futbolcu, sergiledikleri performansla dikkat çeken genç isimler Taylan Aydın ve Yasin Özcan'dan da övgüyle bahsetti.