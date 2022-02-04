Aytaç Kara, Göztepe'ye kiralandı

Göztepe, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezonun ikinci yarısı için kiraladı. İzmir temsilcisi açıklamasında "1993 doğumlu oyuncu Aytaç Kara sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 23 Mart 1993'te İzmir'de dünyaya gelen Aytaç, Altay'da profesyonel olduktan sonra Eskişehirspor, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray takımlarında forma giydi.Aytaç Kara'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır"