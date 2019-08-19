19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya sahasında ağırladığı Trabzonspor'a karşısında 1 puanı getiren golü kaydeden Aytaç Kara, açıklamalarda bulundu. Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Aytaç, "Zorlu bir sezona başladık. Trabzonspor bizden daha erken sezon açtı. Biz yeni kurulmuş bir takımız, ben de dahil birbirimize alışma sürecindeyiz. Ligin ilk maçında bu duruma göre iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Girdiğimiz net gol pozisyonlarımız vardı, onları da değerlendirebilsek şu an galibiyeti konuşuyorduk; olmadı. Üstüne koyarak devam etmek istiyoruz, Kasımpaşa'yı iyi yerlerde hep birlikte görmek istiyoruz. Bu sezon bunun için mücadelemizi vereceğiz. Kendi attığım gol ile takıma katkıda bulunduğum için mutluyum. Tabii galibiyet golü olsa daha fazla sevinirdim. İnşallah bundan sonra galibiyet golleri de atarım." ifadelerini kullandı.
"KEMAL ÖZDEŞ, KASIMPAŞA'YA GELMEMDEKİ EN BÜYÜK ETKEN"
Daha önce de çalıştığı teknik direktör Kemal Özdeş'in Kasımpaşa'ya gelmesindeki en büyük etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Aytaç Kara, "Kemal hoca daha önceden çalıştığım bir hoca. Altı yaş liglerinde beni milli takıma çağıran hocamdır. Beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden birisi. Hedefimiz bu sene Kasımpaşa'yı ligde bitirebileceği en iyi yerde bitirtmek. Burası ligin önemli kulüplerinden biri. Umarım her maç üstüne koyarız ve hak ettiği yere getiririz." diye konuştu.
"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK EN BÜYÜK HAYALİM"
Milli takımda oynamanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Aytaç Kara, "Her Türk oyuncunun hayali milli takıma gitmektir. Benim de en büyük hayallerimden biri. Futbol oynamaya devam ettiğim sürece bu hayalimin peşinden koşmaya devam edeceğim. Bunun için mücadelem her zaman devam edecek. Rabbim inşallah bize oraları gösterir ve inşallah milli formayı hiç bırakmayız." dedi.
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