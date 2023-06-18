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AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? 18 Haziran 2023 Twitter'dan komik ve eğlenceli YKS AYT sınavı soru yorumları

AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? Sosyal medyadan 2023 AYT sınavı soru yorumları

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 2. gün oturumları yapıldı. Adaylar, ikinci gün Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları karşısında ter döktü. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru yöneltildi. Sınavın ardından ise sosyal medyadan AYT soru yorumları araştırılıyor. Zira adaylar, sınava katılım gösteren diğer adayların AYT soruları ile ilgili yorumlarını merak ediyor. Peki, 2023 AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte, sosyal medyadan öne çıkan 2023 AYT sınavı soru yorumları

Giriş: 18.06.2023 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AYT soruları nasıldı? 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 18 Haziran 2023 Pazar günü yapıldı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru soruldu. Milyonlarca aday sınava katılım gösterirken sınavın ardından en çok araştırılanlardan birisi AYT sınavı soru yorumları olarak öne çıkıyor. Zira adaylar, bu oturuma katılım gösteren diğer adayların görüşlerini de öğrenerek AYT soruları hakkında yorumda bulunabiliyor. Bu noktada da "AYT soruları nasıldı, AYT zor muydu kolay mıydı?" sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, 2023 YKS AYT testi nasıldı, sınav soruları zor muydu kolay mıydı? 

  • AYT SORULARI NASILDI?

    Saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 13.15'te sona erdi.

    İşte, sınavın ardından sosyal medyada öne çıkan komik ve eğlenceli yorumlar...

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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