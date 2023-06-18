AYT soruları nasıldı? 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 18 Haziran 2023 Pazar günü yapıldı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru soruldu. Milyonlarca aday sınava katılım gösterirken sınavın ardından en çok araştırılanlardan birisi AYT sınavı soru yorumları olarak öne çıkıyor. Zira adaylar, bu oturuma katılım gösteren diğer adayların görüşlerini de öğrenerek AYT soruları hakkında yorumda bulunabiliyor. Bu noktada da "AYT soruları nasıldı, AYT zor muydu kolay mıydı?" sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, 2023 YKS AYT testi nasıldı, sınav soruları zor muydu kolay mıydı?