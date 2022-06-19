AYT GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

AYT sınavına kısa bir süre kala öğrenciler AYT sınav giriş belgesi almak için çıktı alabileceği yerelere akın ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı öncesi AYT sınav giriş belgesi alacak olan adaylar AYT giriş belgesi siyah beyaz olmasının bir sorun teşkil edip etmeyeceğini merak ediyor.

AYT'ye girecek öğrenciler, ais.osym.gov.tr üzerinden alacakları AYT giriş belgesi ile sınava katılım sağlayabilecek.

AYT giriş belgesinin siyah beyaz olması veya renli olması sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmemektedir.