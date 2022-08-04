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Aysun Kayacı'nın son hali herkesi şaşırttı! Doktorlar'ın Kader'i Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı - Magazin haberleri

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönem podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, yıllar sonra görüntülendi

04.08.2022 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. seçilen, ardından da podyumların ve ekranların aranılan ismi haline gelen Aysun Kayacı, uzun süre sonra ilk kez objektiflere takıldı.

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yaşamının büyük kısmını İngiltere'de sürdüren bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu, Bodrum'da kızıyla birlikte görüntülendi.

  • 43 yaşındaki Kayacı, önceki gün Gündoğan'daki bir plajda Maya ile deniz keyfi yaptı.

  • HAMİLE Mİ?

    Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Eski mankenin sürekli elini karnına götürmesi "hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.

  • Kızı kano yaparken onu suda yüzerek takip eden Aysun Kayacı, denizden çıktığı sırada görüntülendiğini fark etti.

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