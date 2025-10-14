Aysu Baçeoğlu: Dikkatli olun

Aysu Baçeoğlu, 7 yıl aradan sonra sahnelere döndü. Son dönemde 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla gündeme gelen Manifest müzik grubuyla ilgili soruları da yanıtlayan Baçeoğlu, genç meslektaşlarına 'Dikkatli olun' mesajı verdi: O arkadaşların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hitap ettikleri kitle Z kuşağı... İnsanlar onları örnek alıyor. Bizim kitlemiz belli ama onların izleyici kitlesi daha genç. Ablaları olarak söylüyorum, yoksa çok tatlı ve çok başarılılar. Her şey dozunda, tadında ve dengeli olmalı. Sahnede olmanın bir sorumluluğu var.

REKLAM advertisement1

Aysu Baçeoğlu, astronomik sahne kaşeleri hakkındaki sorulara ise samimi bir yanıt verdi: Şişirilmiş kaşeler... Herkes kendini ne kadar yüksekten sunarsa o kadar iş geleceğini sanıyor ama bu camiada herkes birbirini tanıyor. Kimin ne kadar kazandığı belli. Bazı şarkıcılar havalarda ama hava cıva! Şişirilmiş haberler hoşlarına gidiyor. Sanatçı egosu işte.