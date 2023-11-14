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        Haberler Gündem Ayşenur Parlak kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı? Fenomen Ayşenur Parlak neden vefat etti ve hastalığı neydi?

        Ayşenur Parlak kimdir ve kaç yaşındaydı?

        Ayşenur Parlak'tan acı haber... Sosyal medyada 500 binden fazla takipçisi olan Ayşenur Parlak, kanserle olan mücadelesine yenik düştü. Daha önce defalarca kanser hastalığına yakalanmış ve olumlu sürecini takipçileriyle paylaşmıştı. Peki, Ayşenur Parlak kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? İşte Ayşenur Parlak hayatı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:04
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          Ünlü fenomenden acı haber geldi. 12 yaşında kemik kanserine yakalanan Ayşenur Parlak, önceki gün yoğun bakımda devam eden tedavi sürecine yanıt veremeyerek hayata gözlerini yumdu. Ayşenur Parlak hayatı hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. İşte eşi Savaş Parlak'ın Ayşenur Parlak'ın vefatını duyurduğu o paylaşım...

        • 2

          AYŞENUR PARLAK KİMDİR?

          1986 doğumlu Ayşenur Parlak ailesiyle mutlu mesut yaşarken 12 yaşında kemik kanserine yakalandı. Uzun tedavilerden sonra iyileşip İstanbul’da Uluslararası İlişkiler okurken Savaş’a aşık oldu. Mezun olup ihracat satış uzmanı olarak kariyerine başladı ve nişanından bir gün sonra meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedaviye başlamadan evlendi ve balayı yerine ameliyat masasına gitti.

          Tedavisi bittikten sonra vergi memuru olarak kariyerine devam etti. Bir mucize oldu ve hamile kaldı. “10 Amazon Yüksek Doz Yaşam” kitabının yazarlarından biri oldu. Ela kızına kavuştu. Lohusalıktan çıkmadan bu kez üçüncü evre Lenfoma olduğunu öğrendi. Sonrasında defalarca kez hastalıkla mücadele eden Ayşenur Parlak, 13 Kasım 2023 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

        • 3

          SAVAŞ PARLAK EŞİNİN VEFAT HABERİNİ DUYURDU

          Ayşenur Parlak'ın eşi Savaş Parlak, eşinin vefat haberini sosyal medya üzerinden şu ifadelerle duyurdu;

          "Hüküm Allahın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Malesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek"

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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