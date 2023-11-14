AYŞENUR PARLAK KİMDİR?

1986 doğumlu Ayşenur Parlak ailesiyle mutlu mesut yaşarken 12 yaşında kemik kanserine yakalandı. Uzun tedavilerden sonra iyileşip İstanbul’da Uluslararası İlişkiler okurken Savaş’a aşık oldu. Mezun olup ihracat satış uzmanı olarak kariyerine başladı ve nişanından bir gün sonra meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedaviye başlamadan evlendi ve balayı yerine ameliyat masasına gitti.

Tedavisi bittikten sonra vergi memuru olarak kariyerine devam etti. Bir mucize oldu ve hamile kaldı. “10 Amazon Yüksek Doz Yaşam” kitabının yazarlarından biri oldu. Ela kızına kavuştu. Lohusalıktan çıkmadan bu kez üçüncü evre Lenfoma olduğunu öğrendi. Sonrasında defalarca kez hastalıkla mücadele eden Ayşenur Parlak, 13 Kasım 2023 tarihinde hayata gözlerini yumdu.