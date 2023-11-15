"Hüküm Allahın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Malesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek"