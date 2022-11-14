Aysel Perkgün davasında 'reddi heyet' talebine ret

Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde geçen yıl 30 Ağustos'ta meydana gelen olayda, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip, vücudunun çeşitli yerlerini defalarca bıçakladı.

AĞIR YARALANAN KADIN, TEDAVİYE ALINDI

Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Duran için "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek" öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Geçen eylül ayında görülen duruşmada Perkgün'ün avukatları reddi heyet talebinde bulundu. Mahkemenin talebi reddetmesi üzerine avukatlar bir üst mahkemeye reddi heyet için talepte bulundu.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

Sanık Duran'ın yargılanmasına bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Duran, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, müşteki Aysel Perkgün ve taraf avukatları da hazır bulundu.