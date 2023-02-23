İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 polis, 2 bekçi ile restoran sahibi ve çalışanlarından oluşan 14 kişinin 'müşteki' olarak yer aldı. İddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar'ın, 'kamu görevlisine hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun ise 'kamu görevlisine hakaret', 'silahla tehdit', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralama' suçlarından 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın 8 Eylül 2021 tarihli duruşmasında mahkeme tarafından Furkan Çalıkoğlu'nun eylemlerinin öldürmeye teşebbüs kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan itirazlar neticesiyle dosya yeniden Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.