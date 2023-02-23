Açıklanan mütalaada, bunun üzerine sanık Furkan’ın mutfak kısmından bıçak alarak işletme sahipleriyle çalışanlarını tehdit ettiği, hakaret içerir söylemlerde bulunduğu, işletme sahiplerinin sanığı sakinleştirmeye çalıştığı ancak sanığın sakinleşmediği kaydedildi. Sanık Furkan’ın işletmeye ait eşyaları yerlere atarak kırdığının anlatıldığı mütalaada, sanığın olay yerine gelen polislere de aynı sözleri söylediği, polislere aktif olarak direndiği, bir polis memurunun belinden silahı alarak havaya bir el ateş ettiği ve işletmeye zarar verdiği kaydedildi. Açıklanan mütalaada ayrıca, sanık Ayşegül Çınar’ın ise olay yerine gelen polislere sanık Furkan’ı durdurmalarını engellemek için direndiği ve hakaret ettiği de belirtildi.