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Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'na hapis talebi - Magazin haberleri

Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'na hapis talebi

Beyoğlu'ndaki bir otelin restoranında meydana gelen kavgaya ilişkin oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Ayşegül Çınar’ın 8 yıla kadar, Çalıkoğlu’nun ise 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti

Giriş: 23.02.2023 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklarda Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

  • Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay tarihinde sanıkların Galata’taki bir otelin restoranında oturmaktayken çevredeki insanların sanıklardan rahatsız olması sebebiyle işletme çalışanları tarafından uyarıldıklarını aktardı.

  • Açıklanan mütalaada, bunun üzerine sanık Furkan’ın mutfak kısmından bıçak alarak işletme sahipleriyle çalışanlarını tehdit ettiği, hakaret içerir söylemlerde bulunduğu, işletme sahiplerinin sanığı sakinleştirmeye çalıştığı ancak sanığın sakinleşmediği kaydedildi. Sanık Furkan’ın işletmeye ait eşyaları yerlere atarak kırdığının anlatıldığı mütalaada, sanığın olay yerine gelen polislere de aynı sözleri söylediği, polislere aktif olarak direndiği, bir polis memurunun belinden silahı alarak havaya bir el ateş ettiği ve işletmeye zarar verdiği kaydedildi. Açıklanan mütalaada ayrıca, sanık Ayşegül Çınar’ın ise olay yerine gelen polislere sanık Furkan’ı durdurmalarını engellemek için direndiği ve hakaret ettiği de belirtildi.

  • HAPİS TALEBİ

    Mütalaada sanık Ayşegül Çınar’ın zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından toplamda 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanık Furkan Çalıkoğlu’nun ise ‘hakaret’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘mala zarar verme’, ‘silahla tehdit’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlarından toplamda 6 yıl 5 aydan 24 yıl 6 aya kadar cezalandırılması istendi.

  • Mütalaada ayrıca, sanık Furkan’ın müşteki Nebi’yi silahla yaraladığına dair kamera görüntüleri de dahil olmak üzere kesin ve müşahhas bir delil bulunmaması gerekçesiyle ‘silahla yaralama’ suçundan beraatına karar verilmesi talep edildi. Duruşmada taraf avukatları, açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek için süre talep ettiler. Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

  • İDDİANAMEDEN

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 polis, 2 bekçi ile restoran sahibi ve çalışanlarından oluşan 14 kişinin 'müşteki' olarak yer aldı. İddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar'ın, 'kamu görevlisine hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun ise 'kamu görevlisine hakaret', 'silahla tehdit', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralama' suçlarından 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın 8 Eylül 2021 tarihli duruşmasında mahkeme tarafından Furkan Çalıkoğlu'nun eylemlerinin öldürmeye teşebbüs kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan itirazlar neticesiyle dosya yeniden Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.

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