Ayşegül Aldinç'ten, Photoshop'a gönderme: Bıraktığınız gibiyim
Ayşegül Aldinç, Photoshop'lu paylaşımıyla sosyal medyadaki abartılı güzellik trendlerini tiye aldı; "Sakin, bana bir şey olmadı. Bıraktığınız gibiyim"
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Photoshop, ünlü isimler arasında yaygın bir şekilde kullanılmaya devam ederken, yanlış veya abartılı kullanımları sosyal medyada sık sık tartışmalara neden oluyor. Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç ise bu duruma esprili bir dille yaklaşarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
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Aldinç, platin saçlı, belirgin yüz hatlarına ve dolgun dudaklara sahip olduğu bir fotoğrafını paylaşarak Photoshop kullanıcılarını tiye aldı.
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Şarkıcı yaptığı o paylaşıma; "Sakin olun, bana bir şey olmadı. Bıraktığınız gibiyim. Sadece biraz eğlendim. Merak işte, platin saç, mangal kulpu kaş, pörtlek dudak nasıl olur bir bakayım dedim. Yapmışım işte bir ara. Bir şey ararken karşıma çıktı, 'Hikâyede kalmasın' geyiğine bindim" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto
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