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Ayşegül Aldinç'in zor günü: Hayat; bir düğün, bir hastane - Magazin haberleri

Ayşegül Aldinç'in zor günü: Hayat; bir düğün, bir hastane

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, nikâh masasına oturdu. Çiftin düğününe katılan Ayşegül Aldinç, kutlamadan bir gün sonra annesi Süheyla Aldinç'in yüzündeki bir lezyon nedeniyle ameliyat olduğunu duyurdu: Hayat; bir düğün, bir hastane bazen...

Giriş: 22.06.2023 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, ilişkilerini resmiyete döktü. Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da nikâh masasına oturdu. 

  • Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde, Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğüne sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı. Bu isimlerinden biri olan şarkıcı Ayşegül Aldinç, Ece'nin nikâh şahitlerinden biri oldu.

  • Ancak Ayşegül Aldinç, düğünden bir gün sonra üzücü bir haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. 

  • Düğünde çekilen fotoğrafları yayımlayan Ayşegül Aldinç, annesi Süheyla Aldinç'in yüzündeki bir lezyon nedeniyle operasyon geçirdiğini açıkladı. 

  • "BU SATIRLARI HASTANEDEN YAZIYORUM"

    Konuya ilişkin duygusal bir mesaj yayımlayan Ayşegül Aldinç, ayrıca Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'i tebrik ederek şu ifadelere yer verdi: Canım güzel Eda'm, dün gece sevgili Buğrahan'la evlendi. Bugün annem yüzündeki bir lezyonla ilgili olarak ameliyat oldu. Sizlere bu satırları hastaneden yazıyorum. Hayat; bir düğün, bir hastane bazen... Annem ilaçların etkisiyle uyurken ben daha fazla gecikmeden bu mutlu anları şahit olduğum kadarıyla birkaç kare de olsa paylaşmak istedim. Onlara ömür boyu mutluluklar dilerim. Muhabbetleri bol olsun.

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