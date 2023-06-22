"BU SATIRLARI HASTANEDEN YAZIYORUM"

Konuya ilişkin duygusal bir mesaj yayımlayan Ayşegül Aldinç, ayrıca Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'i tebrik ederek şu ifadelere yer verdi: Canım güzel Eda'm, dün gece sevgili Buğrahan'la evlendi. Bugün annem yüzündeki bir lezyonla ilgili olarak ameliyat oldu. Sizlere bu satırları hastaneden yazıyorum. Hayat; bir düğün, bir hastane bazen... Annem ilaçların etkisiyle uyurken ben daha fazla gecikmeden bu mutlu anları şahit olduğum kadarıyla birkaç kare de olsa paylaşmak istedim. Onlara ömür boyu mutluluklar dilerim. Muhabbetleri bol olsun.