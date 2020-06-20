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Sanatçı Ayşegül Aldinç'in ilk solo albümü '...Ve Ayşegül Aldinç', tüm dijital platformlarda yerini aldı. Ayşegül Aldinç'in 1988 yılında yayımlanan albümünde müzik dünyasının en önemli söz yazarı ve bestecilerinden Barış Manço, Aysel Gürel ve İlhan Şeşen'in şarkıları da yer alıyor.

İşte 12 şarkılık albümdeki 11 şarkının aranjmanı Garo Mafyan'ın üstlendiği albümün şarkı listesi:

1. Kara Sevda

2. Hayır

3. Sen Güneşten Önce Gel

4. Bir Kız

5. Anlatmak İstediğim Bazı Şeyler Var

6. Böyle Bırakma

7. Gözlerin Su Yeşili

8. Bir Bahar Aşkısın

9. Gülbeyaz

10. Farketmez

11. Mavi Maviydi Gökyüzü

12. Yolla Yolla

Dijital platformlarda sevenleriyle buluşan albümün çok yakında CD ve plak formatlarında da müzik marketlerdeki yerini alacağı öğrenildi.