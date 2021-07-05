"MÜJGAN'I BIRAKMA FİKRİ BİLE NEFESİMİ SIKIŞTIRIYOR"

Noter işlerini halletmek için evden çıkan 32 yaşındaki oyuncu, "Kızımla ilk kez ayrıldık" dedi. Bebeğinin doğumuyla değişen hayatını anlatan Ayşecan Tatari, şu ifadeleri kullandı:

Akşamları çalıştığım bir işim olduğunu, Müjgan'ı bırakma fikrinin bile nefesimi sıkıştırdığını, onunla olmayla kıyaslayınca çok sevdiğim mesleğimin bile önemsiz görüneceğini ve bütün bu işlerin nasıl bir dengeye oturacağını hiç düşünmemiştim... Doğurduğumdan beri hep düşünüyorum; Nasıl yani "Şimdi herkes çocuğunu benim Müjgan'ı sevdiğim kadar mı seviyor?" diye... Ne çok sevgi var demek şu dünyada!