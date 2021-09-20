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Ayşecan Tatari 'Bakımsızsın!' yorumlarına yanıt verdi: Yapmayın bunu! - Magazin haberleri

Ayşecan Tatari 'Bakımsızsın' yorumlarına yanıt verdi

Geçtiğimiz yıl ekim ayında kızı Müjgan'ı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan oyuncu Ayşecan Tatari, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Kendisine "Bakımsızsın!" diyenlere kayıtsız kalmayan Tatari, "Yapmayın bunu. Ben bu halimden memnunum!" ifadelerini kullanarak sitem etti

20.09.2021 - 18:01 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, 2017'de kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl ekim ayında kızı Müjgan'ı kucağına alarak ilk kez annelik sevincini yaşayan Tatari, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin merak ettiklerini yanıtladı

  • Annelik heyecanını sık sık sevenleriyle paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, bakımsızlık üzerine yazılan yorumlara da kayıtsız kalmadı.

  • "AYNAYA BAKTIĞIMDA GÖRDÜĞÜMDEN MEMNUNUM!"

    Konuyla ilgili toplu bir cevap veren Ayşecan Tatari, şu açıklamayı yaptı:

    'Sizi biraz bakımlı mi görsek?', 'Cildiniz ne kadar bakımsız!' gibi bir sürü soru var. Yapmayın bunu. En azından yakınınızdaki insanlara... Ben bu halimden memnunum! Bu ara böyle biriyim. Fön çektireceğim sürede kızımla parka giderim. Yarın canım ister biraz daha bakarım belki kendime.

    11 ay önce doğum yaptım, uzun bir süre gibi geliyor ama değil aslında. Ne hormonların ne bedenin kendine gelmesi için. Ben aynaya baktığımda gördüğümden de memnunum ama yine de birilerine böyle yorumlar yapmadan iki kere düşünün.

  • "MÜJGAN DOĞDUĞUNDAN BERİ BUNU YAPABİLİYORUM"

    Tatari, bir takipçisinin "Anneliğe dair en sevdiğiniz şey ne?" sorusuna da "Ben anda kalmayı, meditasyon yapmayı falan hep çok bulmuşumdur. Nefesimi izlemeye kalksam birkaç dakika sonra bakıyorum bambaşka yerlerdeyim. İçimi yavaşlatamam kolay kolay. Müjgan doğduğundan beri yapabiliyorum bunu. Onun nefesiyle, elinin hareketleriyle, oynadığı oyunla o anda kalabiliyorum çoğu zaman. Çapam o benim." şeklinde yanıt verdi.

  • "KIZIMLA İLK KEZ AYRILDIK"

    Birkaç ay önce noter işlerini halletmek için evden çıkan ünlü oyuncu, "Kızımla ilk kez ayrıldık" demişti. Bebeğinin doğumuyla değişen hayatını anlatan Ayşecan Tatari, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Akşamları çalıştığım bir işim olduğunu, Müjgan'ı bırakma fikrinin bile nefesimi sıkıştırdığını, onunla olmayla kıyaslayınca çok sevdiğim mesleğimin bile önemsiz görüneceğini ve bütün bu işlerin nasıl bir dengeye oturacağını hiç düşünmemiştim... Doğurduğumdan beri hep düşünüyorum; Nasıl yani "Şimdi herkes çocuğunu benim Müjgan'ı sevdiğim kadar mı seviyor?" diye... Ne çok sevgi var demek şu dünyada!

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