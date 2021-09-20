"AYNAYA BAKTIĞIMDA GÖRDÜĞÜMDEN MEMNUNUM!"

Konuyla ilgili toplu bir cevap veren Ayşecan Tatari, şu açıklamayı yaptı:

'Sizi biraz bakımlı mi görsek?', 'Cildiniz ne kadar bakımsız!' gibi bir sürü soru var. Yapmayın bunu. En azından yakınınızdaki insanlara... Ben bu halimden memnunum! Bu ara böyle biriyim. Fön çektireceğim sürede kızımla parka giderim. Yarın canım ister biraz daha bakarım belki kendime.

11 ay önce doğum yaptım, uzun bir süre gibi geliyor ama değil aslında. Ne hormonların ne bedenin kendine gelmesi için. Ben aynaya baktığımda gördüğümden de memnunum ama yine de birilerine böyle yorumlar yapmadan iki kere düşünün.