Ayşecan Tatari: Aynada gördüğümle çok mutluyum

"AYNADA GÖRDÜĞÜMLE ÇOK MUTLUYUM"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi: Az önce keşfette önüme düştü. Lütfen açın bir yorumları okuyun. Normal değil bu. Bana, 'Hayır, çok güzelsin' falan gibi mesajlar atmanıza da gerek yok. Size yemin ederim ben aynaya baktığımda gördüğümle de, hayatın içinde kendimi nasıl hissettiğimle de çok mutluyum. Bu yorumlar benim hayatımda hiçbir fark yaratmıyor ama bu hiç normal değil. Ürkütücü hatta bayağı, bir hastalık gibi... Konu asla benim güzel olup olmamam değil. Sadece bir virüs gibi bu saldırganlık. Genç kızlara, bu konuda özgüveni eksik insanlara neler yapabileceği, beni ürkütüyor. Bunu söyleme ihtiyacı nereden geliyor? 'Güzellik' algısının nereye geldiği, güzelliğe verilen önemin boyutları... Hep bu kadar mevzu muydu 'güzel' olmak? Bunlar mutsuzluk çoğaltan şeyler. Samimiyetle ürkütücü buluyorum...

Fotoğraflar: Instagram