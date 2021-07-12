Ayşe'nin sır ölümünde eşine kelepçe!

Olay, 8 Haziran'da sabah saatlerinde meydana geldi. Evde Ayşe Tayurak'ın hareketsiz yattığını gören çocukları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede eve gelen sağlık görevlileri, 8 çocuk annesi Tayurak'ın öldüğünü belirledi, olay yerinde yapılan incelemede de Ayşe Tayurak'ın boynuna sarılı ip tespit edildi.

Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında tanık ifadesi doğrultusunda Ayşe Tayurak'ın eşi Adem Tayurak, geçen cuma gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Adem Tayurak, sevk edildiği adliyede cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.