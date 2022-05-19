Altın çağını yaşayan Türk boksunda bu kez de Ayşe Çağırır'dan büyük bir başarı geldi. 48 kiloda Dünya Şampiyonu olan Ayşe Çağırır, adını tüm dünyaya duyurdu. İşte milli boksörümüzün başarısının ayrıntıları ve hayat hikayesi ile ilgili bilgiler..

AYŞE ÇAĞIRIR'DAN TARİHİ BAŞARI!

Uslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası finalinde Ayşe Çağırır, Kazakistan'dan Alua Balkibekovaya'yı yendi ve dünya şampiyonu oldu.

AYŞE ÇAĞIRIR KİMDİR?

Milli boksör Ayşe Çağırır, 1995 yılında doğdu. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 27 yaşındaki boksör 1,60 boyunda ve 48 kilodadır.

Ayşe Çağırır'ın boks kariyeri 2013 yılında katıldığı Dünya Gençler Boks Şampiyonası ile başladı. Daha sonra 2014 ve 2018 yılında Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonası ve Dünya Boks Şampiyonası'na katıldı. 2019 yılında ise Avrupa Bayanlar Şampiyonasında yarıştı.