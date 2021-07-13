SICAKTAN BUNALDILAR

Yeşil bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Boyner ile eşi, gün boyu güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Uzun süre tek başına sahilde güneşlenen Ayşe Boyner, daha sonra sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı. İkilinin keyifli halleri de objektiflere böyle yansıdı.