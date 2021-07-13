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Ayşe Boyner ile Cem Telvi sezonu açtı - Magazin haberleri

Ayşe Boyner ile Cem Telvi sezonu açtı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında nikah masasına oturan Ayşe Boyner-Cem Telvi çifti, soluğu Bodrum'da aldı. Tatil sezonunu açan çift, sıcaktan bunalınca kendilerini serin sulara bıraktı

13.07.2021 - 09:08 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Sosyetik isim Ayşe Boyner, yoğun iş temposuna ara vererek, soluğu tatilde aldı. Boyner, eşi Cem Telvi ile birlikte kısa süreliğine müdavimi olduğu Bodrum'a adım attı.

  • SICAKTAN BUNALDILAR

    Yeşil bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Boyner ile eşi, gün boyu güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Uzun süre tek başına sahilde güneşlenen Ayşe Boyner, daha sonra sıcaktan bunalınca kendisini serin sulara bıraktı. İkilinin keyifli halleri de objektiflere böyle yansıdı.

  • GEÇTİĞİMİZ SENE EVLENDİLER

    Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in ikiz kızlarından Ayşe Boyner, sevgilisi Cem Telvi ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturmuştu. 

  • Çift, ardından Ayvalık'ta sade bir düğün organize etmişti. 

  • İkiliyi, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmamıştı. 

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