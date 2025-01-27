AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde açılan English High School for Girls (EHSG) okulunda tamamladı. Günümüzde Nişantaşı ve Beyoğlu Anadolu Liseleri olarak eğitim vermeye devam eden okuldan mezun olduktan sonra öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Burada İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Ayşe Barım, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde açılan English High School for Girls (EHSG) okulunda tamamladı. Günümüzde Nişantaşı ve Beyoğlu Anadolu Liseleri olarak eğitim vermeye devam eden okuldan mezun olduktan sonra öAyşe Barım, İstanbul'daki eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra'ya taşındı. Londra'da iki yıl yaşayan Barım, bir süre iletişim üzerine eğitim aldı. Kariyerine 1992 yılında başlayan Barım, 2001 yılına kadar promosyon direktörlüğü, reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü, müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi pek çok görevde yer aldı.