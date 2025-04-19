Ünlü oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında yer aldığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla tutuklanan Barım, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Bir süredir cezaevinde tutuklu bulunan Barım’ın, sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi. Silivri Cezaevi’nde fenalaşan Barım, hastaneye kaldırıldı.

Habertürk'ten Ceylan Sever, Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci'den bilgi aldı. Sever, Ketenci ile olan görüşmesini şöyle anlattı: Hastaneye kaldırıldığı iddiası olunca Ayşe Barım’ın avukatını aradım. Durumu doğruladı. Kardeşi, Ayşe Barım’ın görüşüne gitmiş. Avukatı, iki kardeş görüşteyken Barım’ın fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını söyleyerek; “Nisan ayında planlanmış bir kalp ameliyatı vardı, tutuklanınca olamadı. Beyninde 2 anevrizma var. Uyku apnesi var. Birçok rahatsızlığı bulunuyor, bunların hepsini savcılığa sunduk. Hastaneye sevk edilecekti ancak böyle bir acil durum gelişti" dedi.

Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından, Aslı Enver, Serenay Sarıkaya, Sinem Kobal, Ezgi Mola, Hakan Kurutaş, Pınar Deniz ve Devrim Özkan gibi ünlü isimlerden destek paylaşımları geldi.

Aslı Enver: Ayşe Barım, hapishanedeki 85'inci gününde beyin anevrizması ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildi. Hayati riski bulunuyor. Sağlığından endişeliyiz.

Serenay Sarıkaya: Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanamıyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın! 90 gündür sebepsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadına yapılan bu zulüm artık bir son bulsun!

Ezgi Mola: Öldürmek mi istiyorsunuz? Neden ya? Neden! Çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan birine bunu yapmak!

Sinem Kobal: Maalesef Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı. 90 gün... Kalp yetmezliği ve beyin anevrizması riski taşıyor. Hayatından endişeliyiz. Bir an önce sağlığına ve özgürlüğüne kavuşman için dualarım seninle, Ayşe'm.