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Ayşe Ayar'ın doğum gününde Özcan Deniz sürprizi

Saner Ayar, önceki gün eşi Ayşe Ayar için doğum günü partisi düzenledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 'Seni Nasıl Özledim Bir Bilsen' şarkısıyla sürpriz yaptı

09.01.2020 - 08:53 | Güncelleme:
Özcan Deniz, Saner Ayar, Ayşe Ayar
HABERTURK.COM

O3 Medya Yönetim Kurulu Başkanı Saner Ayar, eşi Ayşe Ayar için Maslak'ta bir mekanda sürpriz bir parti organize etti. Doğum gününe; Özcan Deniz, Ali Ağaoğlu, Burak Sağyaşar-Hatice Şendil, Furkan Palalı, Pelin Akat, Ferruh-Eftelya Taşdemir, Zeynep Günay Tan ve Selen Sevigen gibi ünlü isimler katıldı.

Maslak'ta başlayan parti ilerleyen saatlerde aynı muhitte başka bir mekanda şarkıcı Dicle Olcay'ın performansı ile devam etti. Olcay, sahneye Özcan Deniz'i sahneye davet etti.

Sanatçıyı kırmayan Deniz, 'Seni Nasıl Özlerim Bir Bilsen' adlı şarkıyı söyleyerek kendisini dinleyenlerden alkış aldı. Özcan Deniz, sahneden inmeden önce yakın arkadaşı Ayşe Ayar'ın doğum günü de kutladı.

 

 

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