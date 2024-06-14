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Ayşe Ateş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu genel merkezde ziyaret etti. 1 saatlik görüşmenin sonunda çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ateş, "Görüşmemiz gayet güzel geçti. Kendisine teşekkür ettim, öncelikle verdiği destekten ötürü. 1 Temmuz'daki ilk duruşmamıza davet ettim. Katılacağını, kurmaylarıyla birlikte katılıp bize destek vereceğini kendisi de ifade etti sağ olsun. Önerilerini dinledik. Fikirlerini aldık. Fikir alışverişi yaptık ve teşekkür ederek ayrıldık yanından" ifadelerini kullandı.

"TALİMAT GEÇİLDİĞİNİ HERKES BİLİYOR"

Ateş, eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'la ilgili soruya, "O gece, 'Sinan'ın ailesine kimse başsağlığı dilemesin, cenazesine kimse gitmesin' diye talimat geçildiğini herkes biliyor. Yani sağır sultan bile biliyor. Bu bir gerçek. Bunu biliyoruz. Kendisi de vakti geldiğinde, çağrıldığında, mecbur kaldığında gidip ifadesini verecek. Gerekeni yapacak ya da yaptırılacak artık. Onu göreceğiz zaman içerisinde" dedi.

Sinan Ateş cinayetini soruşturan yargı mensuplarının Ankara'dan uzaklaştırılması ile ilgili soru yöneltilen Ateş, "Ben bugün bir açıklama yaptım. Bir çağrıda bulundum Sayın İçişleri Bakanı'na ve Adalet Bakanı'na. Burada zaten detaylı bir şekilde anlattım. Bu siyasi cinayetin üzerindeki karanlık el bulunur, açığa çıkarılırsa bu siyasi cinayet çözülecek, aydınlığa kavuşacak ve vicdanlar rahat edecek. Bunun bir an önce hızlı bir şekilde yapılması bizim de talebimiz" diye konuştu. "ADALET BAKANI'NA İSTEDİĞİMDE ULAŞABİLİYORUM" Ateş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un özel kalemi ve şahsi numarasını kendisine verdiğini belirtip, "Ben istediğim zaman kendisine ulaşabiliyorum. Ancak çok yoğun olduğu için rahatsız etmek istemiyorum. Bize bu konuyla alakalı 'Bir dosya hazırlayın' dediler. Biz de dosyamızı hazırlıyoruz. Hazırladığımız zaman kendisine ileteceğiz zaten" dedi.