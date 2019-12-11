11 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elektrik üretim ve doğal gaz sektörleri, 2020 yılı hazırlıklarını sürdürüyor. BOTAŞ, geçen hafta doğal gazla elektrik üreten santralların yöneticileriyle bir araya geldi. Sektöre, 2020 yılında uygulayacağı gaz satış stratejisi ve fiyat metodolojisi hakkında bilgi verdi. BOTAŞ, 2020 yılında daha esnek bir satış stratejisi izleyecek.
2020 yılı olası elektrik talebi ve üretimiyle ilgili de gerek kamu, gerekse de özel sektör kontrolündeki santrallar tahmin yapıyor; öngörülerde ve görüş alış-verişinde bulunuyor. Bu çalışmalarda, henüz netleşmeyen büyük ölçüde tayin edici olduğu belirtilen kritik bir başlık öne çıkıyor. Başta baca gazı arıtma tesisleri olmak üzere çevre yatırımlarını yapmadıkları için yeni yılda kapanması beklenen kömür santralarının durumu…
ELEKTRİK ÜRETİM HESABI DEĞİŞİYOR
Sektör, 2 bin 500-3 bin megavat gücündeki kömür santralının kapanmasını bekliyor. Bu beklenti, 2020 yılı elektrik üretim öngörülerini ve planlamalarını da doğrudan etkiliyor.
2020 planına geçmeden önce bu yıla kısaca bir bakalım. 2019 yılında, elektrik üretiminde yoğun yağışlar nedeniyle barajlara ağırlık verildi. Toplam elektrik üretimi içinde suyun payı (gerek barajlar gerekse de akarsu tipi) görülmemiş oranda artış kaydetti ve yüzde 30’lar düzeyine çıktı.
Bazı doğal gaz santralları, ya üretimi kıstı ya da tümüyle devreden çıktı. Gazın payı, önceki yıllarda yüzde 45-50 aralığına kadar ulaşabiliyordu. Bu yıl, yüzde 20’nin altına kadar indi.
6 AY ARADAN SONRA ÜRETİMDE
Şimdi, 2020 yılı planlarına bir göz atalım. Gerek devlet gerekse de özel sektör santralları, 2020 yılı üretim planlarını yapıyor. Planlamalarda, üretimlerini durdurması beklenen santrallar önemli bir öğe olarak dikkate alınıyor.
Gaz santralları, kapanacak kimi santralların boşluğunu doldurmaya hazırlanıyor. Dolaylı olarak bunun ilk işareti de geldi. 6 ay önce üretime ara veren eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit ile İtalyan Ansaldo ortaklığı Yeni Elektrik Üretim AŞ’nin Gebze’de bulunan 850 megavatlık gaz santralı, kışın bastırması, tüketimin ve fiyatların kısmen de olsa artması üzerine elektrik üretmeye başladı.
Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit ile İtalyan Ansaldo ortaklığı Yeni Elektrik Üretim AŞ, ekim ayında konkordato ilan etmişti.
DİĞER SANTRALLAR NE YAPACAK?
Peki, üretime ara veren diğer gaz santralları da devreye girebilir mi? Sektör, ENKA’nın sahip olduğu doğal gaz santrallarının 2020 yılında üretim yapmayı planlamadığını belirtiyor. Ankara’daki Baymina ve diğer santralların, duruma göre pozisyon alıp, üretime girme olasılığının bulunduğuna işaret eden sektör, “2020 yılı üretim planlamasında kömür santralarının durumu kadar tüketim talebi de önemli bir unsur. Bu yıl, talep ya da tüketim bir miktar geriledi. 2020’de gözler ekonomide olacak. Ekonomideki gelişmeler tüketimi ve üretimi doğrudan etkileyecek” dedi.
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