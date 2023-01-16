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Batman'daki bıçaklı saldırgan, ayrılmak istemeyen erkek arkadaş çıktı

Batman'da önceki gün yolda yürüyen K.O. adlı kadın bıçaklı saldırıya uğradı. Kadın hastanede tedavi altın alınırken, saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırganın kadını, ayrılmak istemesi üzerine bıçakladığı ortaya çıktı

Giriş: 16.01.2023 - 19:19 | Güncelleme: ABONE OL
Batman'da saldırıya uğrayan kadını ayrılmak istemeyen erkek arkadaşı bıçaklamış! - güncel haberler
DHA

Batman'da, yolda yürüyen K.O.'nun (27) bıçaklı saldırıda yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı.

Olay, 14 Ocak'ta Batman Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen K.O., H.B isimli kişinin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Bıçaklanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.O., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin başlattığı incelemeler sonucunda H.B. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.O. ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

KADIN AYRILMAK İSTEMİŞ

İddiaya göre K.O.'nun anlaşamadıkları gerekçesiyle erkek arkadaşı H.B.'ye ayrılmak istediğini söylediği, bunu kabul etmeyen H.B.'nin de kadını bacağından bıçaklayarak yaraladığı ortaya çıktı.

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