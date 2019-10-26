26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 14 Ekim'de açıkladığı kararla 9 Katalan siyasetçinin 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı 9 ila 13 yıl hapis cezası alması sonrası Barselona merkezli başlayan gösteriler 13. gününü doldurdu.
Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ve Omnium Cultural adlı örgütler, kitlesel protestoların devamlılığını sağlamak için "özgürlük" temasıyla Barselona'da yüksek katılımlı bir gösteri organize etti.
Ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin temsilcileri ve Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'nın da katıldığı gösteride, "özgürlük" ve "bağımsızlık" sloganları atıldı.
İspanya devletinin Katalonya üzerinde "baskıcı bir siyaset uyguladığı" savunulan gösterinin manifestosunda, tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması, yurt dışına kaçan Katalanların geri dönmelerinin sağlanması ve bağımsızlık referandumu talebi için kullanılan kendi geleceğine karar verme hakkının tanınması istendi.
Barselona Belediyesi, gösteriye 350 bin kişinin katıldığını açıkladı.
KATALONYA BAŞKANINDAN BİRLİK ÇAĞRISI
Diğer yandan Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, gösteri öncesinde, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı 800 kadar belediye başkanını kabul ederek, "birlik olma" çağrısında bulundu.
Torra, "Şu anda kilit bir dönemden geçiyoruz. Sadece birlik olursak başladığımız işi bitirecek yeterli güce sahip olabiliriz. Bundan sonra daha yapıcı hareket etmeliyiz. Kendi geleceğimize karar verme hakkının geri dönüşü yok." ifadesini kullandı.
- Bağımsızlık karşıtları yarın gösteri düzenleyecek
Bu arada Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı çıkan gruplar da Barselona'da yarın meydanlara çıkarak gösteri düzenleyecek.
Katalan Sivil Toplumu (SCC) adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yapılacak gösteriye merkezi hükümet adına Dışişleri Bakanı Josep Borrell ve Bayındırlık Bakanı Jose Luis Abalos'un da katılması öngörülüyor.
KATALONYA'DAKİ SÜREÇ
İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmış, bu referandumu organize etmekten mahkemeye çıkan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinden tutuklu olan 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmişti.
Kararın ardından başlayan Barselona merkezli kitlesel protestolarda şimdiye kadar 600 kişi yaralanırken, yaklaşık 200 kişi de gözaltına alındı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!