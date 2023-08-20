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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayrıldığı kız arkadaşı görüşmeyi kabul etmeyince kendini bıçakladı

        Ayrıldığı kız arkadaşı görüşmeyi kabul etmeyince kendini bıçakladı

        Samsun'da bir genç kendisinden ayrılan kız arkadaşının görüşmek istememesi üzerini kendini sağ dizinden bıçakladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 16:45
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        Kız arkadaşı görüşmeyi kabul etmeyince kendini bıçakladı
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        Samsun'daki olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ dizinden bıçakla yaralı halde Gazi Devlet Hastanesine giden E.M.D.(23) tedavi altına alındı.

        Yaralı genç polislere yolda yürürken tanımadığı alkollü bir kişinin sigara istediği vermeyince de kendisini bıçakladığını iddia etti. Polis yaptığı araştırma sonucu E.M.D.'nin yalan konuştuğunu tespit edince, yaralı genç olayı itiraf edip kendi kendini bıçakladığını söyledi.

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